Giro del Delfinato male Milan | persa la maglia gialla

Il Giro del Delfinato continua a regalare emozioni e colpi di scena. Dopo aver conquistato la maglia gialla nella seconda tappa, Jonathan Milan aveva dimostrato di essere un vero talento in ascesa. Tuttavia, nella terza tappa da Brioude a Charantonnay, la sfida si è fatta più ardua, e purtroppo, Milan non è riuscito a mantenere il suo primato. La corsa prosegue, e il futuro promette ancora grandi battaglie all’orizzonte.

Jonathan Milan non è riuscito a mantenere la maglia gialla ottenuta nella tappa precedente, ecco com'è andata. Il giro del Delfinato prosegue e nella giornata di oggi i corridori si sono cimentati nella terza tappa, da Brioude a Charantonnay. Nella seconda tappa è stato Jonathan Milan a vincere la maglia gialla con una grandissima volata, favorita dai compagni di squadra. Il risultato del 24enne della Lidl-Trek è di buon auspicio in vista del Tour de France. È stato il 22° successo in carriera, quello raggiunto da Milan nella seconda tappa, ma le cose non sono andate bene nell'appuntamento odierno.