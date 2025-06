Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi Brioude-Charantonnay | orari percorso favoriti Milan per il bis ma occhio a Van der Poel

Oggi si accende il terzo atto del Giro del Delfinato 2025, con una tappa epica tra Brioude e Charantonnay: oltre 200 chilometri di sfide intense tra salite leggendarie e battaglie strategiche. Con Jonathan Milan in maglia gialla, i favoriti si preparano a una frazione decisiva, ma occhio a Van der Poel pronto a sorprendere. Segui la diretta live dalle 12.15 e vivi con noi ogni momento di questa emozionante corsa.

Terza tappa del Giro del Delfinato 2025 che riparte con un italiano in Maglia Gialla: si tratta di Jonathan Milan, vincitore di ieri. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 12.15 PERCORSO. Frazione lunga, di oltre 200 chilometri, con cinque GPM da affrontare. L’inizio gara è duro: CĂ´te de Cornille (4,1 km al 4,8%) e CĂ´te de la Barbate (5,8 km al 6,9%), praticamente pronti-via. Proseguono i saliscendi con anche CĂ´te de Malataverne (5,4 km al 3,9%) e Col du Tracol (2,9 km al 4,2%). Il finale diventa piĂą lineare, occhio però all’insidia del CĂ´te du Château Jaune (1,2 km al 9,2%) ad una ventina di chilometri dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi Brioude-Charantonnay: orari, percorso, favoriti. Milan per il bis, ma occhio a Van der Poel

In questa notizia si parla di: Giro Delfinato Tappa Percorso

Infortunio per Van Der Poel: in dubbio il Giro del Delfinato e il Tour de France - Mathieu Van Der Poel si trova in una situazione precaria dopo un infortunio subito in una gara di mountain bike.

Segui queste discussioni su X

Giro del Delfinato 2025 Presentazione Percorso e Favoriti Terza Tappa: Brioude Charantonnay (2072 km): Partecipa alla discussione

Giro del Delfinato 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Terza Tappa: Brioude – Charantonnay (207,2 km) Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Giro Delfinato 2025, la tappa 2: percorso, altimetria, favoriti e orari tv; Giro del Delfinato, 2ª tappa: percorso, favoriti e dove vederla in tv; Prémilhat–Issoire: percorso e favoriti della 2a tappa del Delfinato.

Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi Brioude-Charantonnay: orari, percorso, favoriti. Milan a caccia del bis - Terza tappa del Giro del Delfinato che riparte con un italiano in Maglia Gialla: si tratta di Jonathan Milan, vincitore di ieri.

Giro del Delfinato 2025, tappa 3: percorso, altimetria, favoriti e orari tv - Dopo il graffio di Jonathan Milan nella seconda tappa, il Giro del Delfinato sbarca nella Iloire per un’altra frazione mossa.

Giro del Delfinato 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Terza Tappa: Brioude – Charantonnay (207,2 km) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.