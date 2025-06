Giro del Delfinato 2025 tappa 4 a cronometro | percorso altimetria favoriti e orari tv

Preparati a scoprire tutto sulla quarta tappa a cronometro del Giro del Delfinato 2025! Un percorso affascinante, con altimetrie impegnative e favoriti pronti a sfidarsi per la vittoria. Scopri gli orari di messa in onda in TV, i principali protagonisti e le strategie che potrebbero decidere il destino di questa affascinante frazione contro il tempo. Non perdere questa emozionante tappa, il momento clou del ciclismo francese sta per arrivare!

Charantonnay, 10 giugno 2025 – Doppio colpo per lo spagnolo Ivan Romeo nella terza tappa del Giro del Delfinato. Con uno scatto finale, nell’ambito di una lunga fuga, il corridore della Movistar ha prevalso con 14” sul colombiano Harold Tejada, su Louis Barré e Florian Lipowitz, beffando anche Van der Poel, giunto ancora più attardato. Romeo ha anche conquistato la maglia gialla, dato che Jonathan Milan si è staccato nella salita finale e Pogacar non si è dannato l’anima per riprenderla, così domani sarà l’ultimo a partire nella cronometro di Saint Peray. Lo sloveno, complice la fuga, è oggi nono in classifica a 1’06”, con Vingegaard undicesimo ed Evenepoel tredicesimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato 2025, tappa 4 a cronometro: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Infortunio per Van Der Poel: in dubbio il Giro del Delfinato e il Tour de France - Mathieu Van Der Poel si trova in una situazione precaria dopo un infortunio subito in una gara di mountain bike.

