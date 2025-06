Giro del Delfinato 2025 Mathieu Van der Poel | Felice della mia forma è stata una tappa durissima

Vivi il brivido del Giro del Delfinato 2025, con Mathieu Van der Poel che si conferma protagonista indiscusso. La sua determinazione e forma impeccabile lo rendono un vero fenomeno, portandolo in maglia verde di leader della classifica a punti. Anche in tappe estreme come questa, la sua tenacia conquista il pubblico. È stato uno dei giorni più duri che io abbia mai affrontato, ma la sua passione non si ferma qui: l'avventura continua!

Mathieu Van der Poel si sta affermando come uno dei grandi protagonisti del Giro del Delfinato 2025, indossando la maglia verde di leader della classifica a punti dopo le prime tre tappe. Il fenomeno olandese dell'Alpecin-Deceuninck è andato all'attacco anche oggi, animando la fuga da lontano ma dovendosi accontentare del quinto posto conclusivo nella frazione vinta a sorpresa da Ivan Romeo. " È stato uno dei giorni più duri che io abbia mai avuto su una bicicletta. Sono felice della mia forma, ma è difficile vincere quando ti trovi in queste situazioni. Deve filare tutto bene al 100 per cento.

Infortunio per Van Der Poel: in dubbio il Giro del Delfinato e il Tour de France - Mathieu Van Der Poel si trova in una situazione precaria dopo un infortunio subito in una gara di mountain bike.

