Il Giro del Delfinato 2025 si infiamma nella sua terza tappa, con un colpo da maestro di Ivan Romeo. L'iberico, parlando spagnolo, non solo conquista la fuga e il prestigioso traguardo di Charantonnay, ma anche la Maglia Gialla di leader della classifica generale. La corsa si accende tra salite e strategie audaci, lasciando il pubblico con il fiato sospeso: a farne le spese è la Maglia Gialla di...

Parla spagnolo la terza tappa del Giro del Delfinato 2025: arriva la fuga e a trionfare è l’iberico Ivan Romeo. Il corridore della Movistar anticipa i rivali in fuga, si prende la più bella vittoria della carriera sul traguardo di Charantonnay e conquista anche la Maglia Gialla di leader della classifica generale. Partenza a tutta per il gruppo, con una prima parte di gara molto insidiosa e ricca di salite. A farne le spese è la Maglia Gialla di Jonathan Milan, che pronti-via ha perso contatto dal plotone. Nel frattempo scatti e controscatti e si è andata a formare la fuga di giornata: un drappello di tredici uomini che ha guadagnato un paio di minuti sul gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro del Delfinato 2025: colpo doppio per Ivan Romeo nella terza tappa

