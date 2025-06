Giovane di 17 anni cade con la moto a Soiano | è ancora ricoverato in ospedale

Un grave incidente scuote Soiano nel Bresciano: un ragazzo di 17 anni è finito in ospedale dopo una caduta dalla moto lungo Via Brescia. La serata si è trasformata in un momento di preoccupazione, mentre le autorità e i soccorritori si sono prontamente mobilitati. Il giovane rimane sotto stretta osservazione, e le circostanze dell'incidente sono ancora al vaglio. Per aggiornamenti sulla sua condizione, restate con noi.

L'incidente avvenuto in serata lungo Via Brescia. È ancora sotto osservazione in ospedale il ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto in un grave incidente in moto domenica sera a Soiano, nel Bresciano. L'adolescente stava percorrendo Via Brescia in direzione Soiano, proveniente da Carzago, quando, intorno alle 20:30, ha improvvisamente perso il controllo del suo mezzo, una moto naked di piccola cilindrata. Volo di diversi metri e allarme in codice rosso. Il giovane ha fatto un volo di alcuni metri, riportando traumi multipli che inizialmente hanno fatto temere il peggio. L'allarme infatti è scattato in codice rosso, ma è stato successivamente declassato a codice giallo.

Napoli, un bambino di 9 anni sfreccia tra la folla su una mini moto: denunciati i genitori

Mahmoud Mohamed, alla guida di un Tmax senza patente, si è schiantato contro un semaforo durante la fuga. Tensioni all'ospedale, dove i familiari del giovane hanno cercato di irrompere al pronto soccorso.

Incidente a Torino: scontro tra auto e moto, giovane centaura grave in ospedale

