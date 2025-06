Giovane cade e precipita alle cascate | trasportato con l' elisoccorso

Amanti della natura e avventurieri, spesso il richiamo delle cascate si rivela irresistibile, ma la bellezza dei luoghi può nascondere anche pericoli inaspettati. Questo pomeriggio, un giovane turista ha avuto una brutta caduta in località Rio Buti, richiedendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso. La sua storia ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole e mantenere alta la prudenza durante le nostre escursioni all’aperto.

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questo pomeriggio, martedì 10 giugno in località Rio Buti per soccorrere un ragazzo rimasto infortunato a seguito di una caduta. Il giovane, insieme ad alcuni amici, si trovava in prossimità delle cascate, luogo molto frequentato dagli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it