Giorni di Tuono | il festival di fumetti musica e cinema nel segno di Tuono Pettinato

Preparati a immergerti in un weekend di emozioni a Pisa con la quarta edizione di "Giorni di Tuono", il festival che celebra fumetti, musica e cinema ispirati dal genio di Tuono Pettinato. Dal 13 al 15 giugno, il cuore della città si anima tra incontri, mostre e performance imperdibili. Un’occasione unica per scoprire nuove storie e condividere passioni, perché questa manifestazione non è solo un evento, ma un vero e proprio viaggio nel mondo del talento e della creatività .

Pisa, 10 giugno 2025 – Giunge alla quarta edizione , in programma a Pisa da venerdì 13 a domenica 15 giugno. La manifestazione organizzata dalla Fondazione Tuono Pettinato, con il contributo del Comune di Pisa e del Consiglio regionale della Toscana, torna a toccare vari luoghi del centro storico cittadino attraverso un programma ricco di ospiti ed eventi, tutti ad ingresso libero, mantenendo il classico tratto distintivo "tuonesco", quel proverbiale sguardo sornione e ironico per decodificare la realtà . L'artista pisano verrà celebrato anche quest'anno con una mostra di tavole originali presso il Museo della Grafica.

