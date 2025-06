' Giorni di Tuono' a Pisa

Preparati a vivere un weekend ricco di emozioni a Pisa con la quarta edizione di ‘Giorni di Tuono’. Questo festival unico, dedicato a fumetti, musica e cinema, celebra il genio di Tuono Pettinato, portando artisti, mostre e spettacoli coinvolgenti. Un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi, che trasformerà Pisa in un crocevia di creatività e cultura. Non perdere l'occasione di scoprire le sorprese che ti aspettano dal 13 al 15 giugno!

Giunge alla quarta edizione 'Giorni di Tuono', il festival di fumetti, musica e cinema nel segno di Tuono Pettinato, in programma a Pisa da venerdì 13 a domenica 15 giugno. La manifestazione organizzata dalla Fondazione Tuono Pettinato, con il contributo del Comune di Pisa e del Consiglio.

