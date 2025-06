Giornata mondiale del donatore di sangue raccolta a Modugno

Giornata mondiale del donatore di sangue a Modugno si trasforma in un grande evento di solidarietà, un'occasione speciale per riconoscere e celebrare il valore di chi dona con cuore generoso. Con questa iniziativa, la ASL Bari e la Fratres di Modugno vogliono rafforzare il senso di comunità, invitando tutti a partecipare e a contribuire a salvare vite. La vostra presenza è fondamentale: insieme, possiamo fare la differenza!

Donare il sangue è il modo migliore per celebrare l’impegno dei donatori a favore della comunità. Con questo spirito solidale, il prossimo 14 giugno la ASL Bari e la Fratres di Modugno hanno organizzato un’iniziativa per festeggiare insieme la Giornata mondiale del donatore di sangue. La. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Giornata mondiale del donatore di sangue, raccolta a Modugno

In questa notizia si parla di: Sangue Mondiale Donatore Modugno

GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE 14 giugno 2025 - Il 14 giugno 2025, la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue ci ricorda quanto sia fondamentale il gesto della donazione.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giornata mondiale del donatore di sangue, raccolta a Modugno 14 giugno 2025; ASL Bari - News in primo piano_det; Donare sangue con Fratres: Un gesto che salva vite - il 14 giugno, partecipa alla Giornata Mondiale del Donatore a Modugno.

Giornata mondiale del donatore di sangue: il prossimo 14 giugno raccolta a Modugno - BARI – Donare il sangue è il modo migliore per celebrare l’impegno dei donatori a favore della comunità.

Go!2025, le due capitali unite anche nel dono del sangue - Il 14 giugno si celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue, momento in cui si ricorda l'importanza del gesto della donazione non solo come presidio sanitario, ma anche e soprattutto come valo ...

Giornata mondiale del donatore di sangue, iniziative a Gorizia e Nova Gorica per la capitale europea della cultura 2025 - La giornata mondiale del donatore di sangue 2025 a Gorizia e Nova Gorica celebra la solidarietà transfrontaliera con eventi, nuovi defibrillatori, il rinnovo del gemellaggio Fidas Isontina-