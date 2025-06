Giornata Mondiale degli Oceani e Premio ArpAmare a Bari la V edizione del concorso per arti visive che celebra il mare

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani 2025, Bari si anima di arte e consapevolezza con la V edizione del Premio Arpamare. Giovedì 12 giugno, lo Spazio Murat ospiterà una serata dedicata alla bellezza e alla tutela del mare, celebrando il suo ruolo fondamentale nella nostra vita. Un momento imperdibile per immergersi nella cultura marinaresca e scoprire come l'arte possa sensibilizzare e proteggere i nostri oceani.

Giovedì 12 giugno, a partire dalle ore 18.00, lo Spazio Murat di Bari ospiterĂ una serata dedicata alla bellezza, alla tutela e alla cultura del mare, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani 2025. L'iniziativa, promossa dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Giornata Mondiale degli Oceani e Premio ArpAmare, a Bari la V edizione del concorso per arti visive che celebra il mare

In questa notizia si parla di: Mondiale Oceani Bari Giornata

Giornata Mondiale degli Oceani, le prioritĂ di Marevivo: Blue Economy ed educazione dei giovani - L'8 giugno celebriamo la Giornata Mondiale degli Oceani, un'occasione imperdibile per riflettere sull'importanza del mare nella nostra vita.

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Giornata Mondiale degli Oceani e Premio ArpAmare – 12 giugno 2025; A Torre Colimena domenica dedicata all'ambiente in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente e degli oceani; Puglia: 6 appuntamenti Plastic Free in Regione per celebrare la Giornata mondiale dell’Ambiente e degli Oceani.

Giornata Mondiale degli Oceani: a Bari il Premio ArpAmare celebra la bellezza e la tutela del mare - L’iniziativa è promossa da Arpa Puglia e dal Ciheam Bari, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bari e con la partecipazione di importanti realtà istituzionali e ambientali.

Giornata mondiale degli Oceani: cos’è e perché è così importante - Giornata mondiale degli Oceani: tutto quello che bisogna sapere sulla celebrazione che si tiene ogni anno l'8 giugno.

Giornata Mondiale degli Oceani - “Meraviglia, sostenere ciò che ci sostiene” è il tema della Giornata mondiale degli oceani 2025 (World Oceans Day).