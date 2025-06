Giornata della Marina Militare Meloni | L' Italia è orgogliosa di voi

In occasione della Giornata della Marina Militare, Meloni rinnova il suo orgoglio e gratitudine verso gli uomini e le donne che, con disciplina e coraggio, proteggono l’Italia ogni giorno. Il messaggio del primo ministro sottolinea il valore del loro servizio, simbolo di dedizione e senso del dovere, che rendono la nostra nazione più forte e sicura. Un tributo doveroso a chi porta avanti con onore questa grande tradizione.

Il messaggio del primo ministro: "Profonda gratitudine agli uomini e alle donne che ogni giorno servono la Nazione con disciplina, coraggio e senso del dovere". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giornata della Marina Militare, Meloni: "L'Italia è orgogliosa di voi"

In questa notizia si parla di: Giornata Marina Militare Meloni

"Igp Sicilia", al Marina convention center una giornata dedicata all'olio extravergine d'oliva - Il 17 maggio, il Marina Convention Center ospiterà l'Igp Sicilia Evoo Day, una giornata dedicata all'eccellenza dell'olio extra vergine di oliva IGP Sicilia.

In occasione della #GiornatadellaMarina Militare Italiana, desidero rivolgere un pensiero di profonda gratitudine agli uomini e alle donne che ogni giorno servono la Nazione con disciplina, coraggio e senso del dovere. Con il loro impegno garantiscono la sic Partecipa alla discussione

In occasione della #GiornatadellaMarina Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giornata della Marina Militare, Meloni: L'Italia è orgogliosa di voi; Giorgia Meloni celebra la Giornata della Marina Militare Italiana; Marina, Meloni: Rappresenta Italia nel mondo con onore e professionalità -.

Giorgia Meloni celebra la Giornata della Marina Militare Italiana - La premier Meloni esprime gratitudine alla Marina Militare per il loro coraggio e impegno nella sicurezza dei mari.

Giornata della Marina Militare, Meloni: "L'Italia è orgogliosa di voi" - Il messaggio del primo ministro: "Profonda gratitudine agli uomini e alle donne che ogni giorno servono la Nazione con disciplina, coraggio e senso del dovere" ...

A Mensagem do Primeiro-Ministro - Guia Completo - In occasione della Giornata della Marina Militare Italiana, la premier Giorgia Meloni non si è tirata indietro nel mostrare il suo sostegno alle forze ...