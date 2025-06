Giornata della Marina la diretta | Vespucci in porto attesa per il presidente della Repubblica Mattarella

L'emozione è palpabile nel cuore di Genova, dove la maestosa nave scuola Amerigo Vespucci ha attraccato nel Porto Antico in occasione della Giornata della Marina Militare. L’attesa cresce per l’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronto a celebrare questa giornata di orgoglio nazionale. La cerimonia promette momenti di grande significato, unendo tradizione e innovazione in un omaggio alla nostra marina. Ad accogliere Mattarella, un pubblico emozionato e i militari pronti a rendere indimenticabile questo evento.

C'è attesa per l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Genova in occasione della cerimonia ufficiale della Giornata della Marina Militare, per festeggiare l'arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci, giunta al Porto Antico dopo il tour mondiale. Ad accogliere Mattarella. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Giornata della Marina, la diretta: Vespucci in porto, attesa per il presidente della Repubblica Mattarella

In questa notizia si parla di: Mattarella Giornata Marina Vespucci

Mattarella per la giornata contro l’omofobia “Costruire una società più coesa” - Il Presidente Mattarella, in occasione della giornata contro l'omofobia, sottolinea l'importanza di costruire una società più coesa e inclusiva.

#AmerigoVespucciNaveGenova - Una giornata indimenticabile al Porto Antico con le Frecce Tricolori, l’Amerigo Vespucci e il Presidente Mattarella. Orgoglio e emozione al massimo! Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giornata della Marina, la diretta: Vespucci in porto, attesa per il presidente della Repubblica Mattarella; Amerigo Vespucci, Mattarella a Genova per la tappa finale del tour mondiale; Mattarella a Genova per il ritorno della Nave Amerigo Vespucci - la diretta.

Mattarella a Genova celebra l’Amerigo Vespucci - La nave scuola della Marina Militare completa il giro del mondo cominciato nel 2023, con il presidente della Repubblica e le Frecce Tricolore ...

È il giorno dell’Amerigo Vespucci a Genova, attesa per l’arrivo di Mattarella - A Ponte Parodi la giornata della Marina Militare.

Mattarella a Genova per il ritorno della Nave Amerigo Vespucci - la diretta - In diretta dal Porto Antico di Genova, il ritorno della Nave Amerigo Vespucci nella Giornata della Marina Militare.