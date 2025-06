Giornalista viene colpita in diretta tv da un proiettile di gomma sparato dalla polizia di Los Angeles | VIDEO

In un episodio scioccante trasmesso in diretta, Lauren Tomasi, corrispondente di 9News, è stata colpita da un proiettile di gomma sparato dalla polizia di Los Angeles durante le proteste contro una politica controversa. La sua testimonianza porta alla luce la brutalità degli eventi e ha suscitato reazioni indignate a livello internazionale. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e sfide, aprendo una finestra su un mondo in cui la libertà di informazione affronta rischi sempre più elevati.

Lauren Tomasi, corrispondente dell'emittente australiana 9News, è stata colpita da un proiettile di gomma sparato a distanza ravvicinata da un agente della polizia di Los Angeles durante le proteste contro la politica anti-immigrazione dell'amministrazione Trump. La giornalista, dolorante, non ha fortunatamente riportato gravi ferite. La vicenda ha scatenato la reazione del primo ministro australiano, Anthony Albanese, che ha definito "orribile" la vicenda. Albanese ha affermato che il suo governo ha sollevato la questione con l'amministrazione statunitense. "Sta bene. Devo dire che è piuttosto resiliente, ma quel filmato è stato orribile" ha dichiarato Albanese aggiungendo: "Non riteniamo accettabile che ciò sia accaduto e riteniamo che il ruolo dei media sia particolarmente importante".

Disordini a Los Angeles, giornalista colpita in diretta tv da proiettile della polizia - Durante gli intensi scontri tra manifestanti e polizia a Los Angeles, una giornalista australiana è stata colpita da un proiettile di gomma durante una diretta televisiva.

Lauren Tomasi, una giornalista australiana dell’emittente televisiva 9News, è stata colpita da un proiettile di gomma sparato dalla Guardia nazionale a Los Angeles, dove da giorni sono in corso proteste contro Donald Trump e le sue politiche migratorie Partecipa alla discussione

Il dittatore Trump contro la "sua" America Manifestazioni di protesta la poli,ia ha ordine di sparare Colpita giornalista australiana con proiettile di gomma Partecipa alla discussione

