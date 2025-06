Giorgio Maria Bergesio | Trovare una soluzione sugli ambulanti L' assalto della Lega al ddl Concorrenza

Giorgio Maria Bergesio si trova di fronte a una sfida importante: trovare una soluzione efficace per gli ambulanti dopo l'assalto della Lega al ddl Concorrenza. Questo provvedimento, atteso in Parlamento, rappresenta un passaggio decisivo per rilanciare la competitivit√† italiana, soprattutto in un momento cruciale per la manovra di bilancio. La questione degli ambulanti √® al centro del dibattito, poich√© il successo del ddl potrebbe favorire un equilibrio tra tutela e liberalizzazione, contribuendo a un futuro pi√Ļ sostenibile per il settore.

Il ddl Concorrenza presto inizierà il suo iter in Parlamento: si tratta di uno dei provvedimenti più attesi che anticipa la sessione di bilancio e l'esame della Manovra. A detta del meloniano Adolfo Urso è un "decisivo intervento a sostegno della competitività del Paese".

