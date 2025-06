Giorgia muore a 26 anni dopo un incidente in moto | i genitori accusano i medici

Tragedia a Torino: Giorgia Marino, giovane mamma di 26 anni, perde la vita dopo un incidente in moto che ha scosso tutta la comunità. La ragazza, dipendente di Amazon e madre di una bambina di quattro anni, lotta tra vita e morte all'ospedale Molinette, mentre i genitori insorgono contro i medici, accusandoli di negligenza. Un dramma che apre un inquietante dibattito sulla sicurezza e le responsabilità mediche.

Aveva solo 26 anni e una figlia di quattro, Giorgia Marino, la giovane torinese che domenica 8 giugno 2025 ha perso la vita all' ospedale Molinette di Torino, a distanza di oltre una settimana da un tragico incidente in moto. Il sinistro risale alla mattina del 30 maggio, quando la ragazza, dipendente del centro Amazon di Grugliasco, era in sella alla sua Benelli Trk. In piazza Cattaneo, un'auto che svoltava a sinistra l'ha colpita in pieno, facendola volare sulle auto parcheggiate. L'impatto è stato devastante. Giorgia aveva riportato fratture multiple al bacino, costole, ginocchia e scapole, oltre a una perforazione polmonare, lesioni alla milza e ai reni.

