Giorgia Meloni | Taglieremo le tasse al ceto medio

Giorgia Meloni ha delineato un futuro più equo e sostenibile per l’Italia, impegnandosi a ridurre le tasse al ceto medio e rilanciare l’economia. Durante gli Stati Generali dei Commercialisti, la premier ha presentato un programma ambizioso, centrato su riforme fiscali e crescita. La sua visione si traduce in azioni concrete e impegni chiari, perché il nostro Paese possa finalmente guardare avanti con fiducia e speranza.

Un discorso programmatico e denso di impegni per il futuro dell' economia e del sistema fiscale italiano quello pronunciato oggi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione degli Stati generali dei commercialisti. Al centro dell'intervento la promessa di alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, una delle categorie maggiormente colpite dalla pressione tributaria negli ultimi anni. Il premier ha illustrato la direzione della riforma fiscale, che punta a semplificare e rendere più equo il sistema tributario, con un focus sul merito e sull'efficienza. Leggi anche: Referendum, Bonelli attacca Meloni: "Democrazia ostaggio della maggioranza" "Intendiamo concentrarci oggi sul ceto medio, che rappresenta la struttura portante del sistema produttivo italiano e spesso è quello che avverte di più il peso del carico tributario", ha dichiarato Meloni.

In questa notizia si parla di: Giorgia Meloni Taglieremo Tasse

