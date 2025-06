Giorgia Meloni | Riforma Irpef e focus sul ceto medio per un sistema fiscale equo

Il fisco è anche il biglietto da visita di un paese equo e competitivo. Con la riforma IRPEF e un focus sul ceto medio, il governo Meloni mira a creare un sistema fiscale più giusto e sostenibile, riconoscendo il ruolo cruciale di questa fascia come colonna portante dell'economia italiana. L’obiettivo è semplice: alleggerire le tasse senza compromessi sulla solidità delle finanze pubbliche.

L'obiettivo del governo è "tagliare le tasse in modo equo e sostenibile", e dopo la riforma delle aliquote Irpef "il nostro lavoro non è finito: intendiamo fare di più e concentrarci oggi sul ceto medio, che è la struttura portante del sistema produttivo italiano. Vogliamo lavorare per rendere il sistema più equo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo agli Stati generali dei commercialisti 2025. "Il fisco è anche il biglietto da visita della credibilità di uno Stato, non deve soffocare la società ma aiutarla a prosperare, non deve opprimere famiglie e imprese con regole astruse e un livello di tassazione che non corrisponde al livello dei servizi che lo Stato eroga". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giorgia Meloni: Riforma Irpef e focus sul ceto medio per un sistema fiscale equo

