’Giochi della Gioventù’ Le classi vincitrici della sesta edizione

Unisciti a noi per rivivere l’entusiasmante sesta edizione dei ‘Giochi della Gioventù’ a Servigliano, un evento che celebra la passione sportiva e i valori di amicizia e rispetto tra i giovani. Con oltre 200 studenti provenienti da vari comuni, questa grande festa ha trasformato il centro storico in un vivace palcoscenico di sfide emozionanti e solidarietà. Scopri le classi vincitrici e le storie di entusiasmo che hanno reso questa giornata indimenticabile.

Si è tenuta in piazza Roma a Servigliano la sesta edizione dei 'Giochi della Gioventù' memorial Giampaolo Caraffa, una grande festa dedicata alla socialità ed ai valori dello sport. L'evento si è svolto in piazza raccogliendo oltre 200 alunni dell'Ic di Falerone, che comprende le scuole di Falerone, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado e Servigliano, che si sono sfidati nella cornice accogliente del centro storico di Servigliano su alcuni percorsi motori e di staffetta appositamente realizzati per mettere alla prova la preparazione dei ragazzi. Alla cerimonia hanno presenziato i sindaci dei comuni coinvolti con in testa il padrone di casa Marco Rotoni, la dirigente dell'Ic Oda Gesuè, Franca e Paolo rispettivamente la moglie e il figlio di Giampaolo Caraffa, ospite d'onore l'atleta paralimpico Michele Massa che ha svolto anche il ruolo di tedoforo, che all'inizio dei giochi ha raccontato la sue esperienze i valori dello sport e del sacrificio necessario per conquistare i propri traguardi.

