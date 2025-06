Ginnastica ritmica il rilancio delle Farfalle e le conferme di Sofia Raffaeli | come torna l’Italia dagli Europei

Dopo un inizio turbolento, le Farfalle di ginnastica ritmica si preparano a scrivere una nuova pagina di successi. Con il ritorno delle stelle come Sofia Raffaeli e il rilancio del team, l’Italia si affaccia con rinnovato entusiasmo agli Europei. La strada è ancora in salita, ma la passione e la determinazione sono più forti che mai: il meglio deve ancora arrivare.

Gli ultimi mesi sono stati decisamente complicati per la Nazionale Italiana di ginnastica ritmica: l’esonero della storica DT Emanuela Maccarani, l’addio di alcune veterane di riferimento, la formazione di un nuovo gruppo, le difficoltà nelle prime uscite agonistiche della stagione e l’arrivo della nuova allenatrice Mariela Pashalieva hanno inevitabilmente caratterizzato la prima parte del 2025 per le neonate Farfalle, completamente rivoluzionate rispetto a quelle capaci di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli Europei disputati la scorsa settimana a Tallinn hanno manifestato ancora delle difficoltà tecniche, come testimoniano le tre perdite d’attrezzo nell’esercizio misto e delle esecuzioni ancora non impeccabili, che hanno portato al quinto posto nel concorso generale (l’unica prova presente ai Giochi): si tratta della terza assenza dal podio all-around negli ultimi venti anni per l’Italia nelle edizioni degli Europei a cui ha preso parte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, il rilancio delle Farfalle e le conferme di Sofia Raffaeli: come torna l’Italia dagli Europei

