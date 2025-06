Giletti sbarca su Instagram | che succede sui social

Massimo Giletti conquista Instagram, aprendo le porte a un nuovo modo di comunicare con i suoi fan. In poche ore, ha accumulato oltre 12 mila follower, dimostrando un entusiasmo sorprendente. Dopo anni di presenza televisiva, ora il super conduttore di Rai3 si immerge nel mondo dei social, pronto a condividere pensieri, emozioni e momenti inediti. La sua traversata digitale promette di portare un tocco autentico e coinvolgente nel panorama social...

Massimo Giletti sbarca su Instagram. E dopo alcune ore fa il pieno di follower: oltre 12 mila in pochissimo tempo. Ora, però, il super conduttore di Rai3 - che è tornato in viale Mazzini con un programma talk show esplosivo - è pronto a raccontarsi anche al mondo dei social. E negli ultimi anni, pur conoscendo bene quel mondo, non l'ha mai accarezzato. Adesso ha deciso di aprire un profilo social ed il rapporto con il suo pubblico cresce sempre di più. Scapolo d'oro, Giletti è il vero giornalista sempre in prima linea con il fiuto dell'inchiesta: ne ha fatte tantissime rischiando in prima persona, è arrivato persino ad andare in onda con l'elmetto in testa dall'Ucraina - sotto i bombardamenti russi, che ha raccontato con i propri occhi.