Giappone tolleranza zero per chi fa spoiler | può diventare reato

La legge colpisce i siti che sistematicamente diffondono riassunti su trame e personaggi. Nel mirino anche gli youtuber. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giappone, tolleranza zero per chi fa spoiler: può diventare reato

Spoiler reato in Giappone: tolleranza zero sui siti che riportano le trame dei film.

