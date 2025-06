Giampaolo non è più l’allenatore del Lecce L’area tecnica ha sciolto le riserve

Il mondo del calcio è sempre in fermento, e le novità non si fanno attendere. Recentemente, il Lecce ha annunciato la separazione da Marco Giampaolo, ringraziandolo per il suo impegno e augurandogli il meglio. Un episodio che scuote l’ambiente e apre nuovi scenari per il futuro della squadra. Ma cosa riserveranno i prossimi giorni? Resta con noi per scoprire tutte le sfumature di questa decisione.

LECCE – Con una nota molto breve, il Lecce ha comunicato “di aver interrotto il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l'augurio per le migliori fortune professionali”. Si tratta di una formula che non. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Giampaolo non è più l’allenatore del Lecce. L’area tecnica ha sciolto le riserve

In questa notizia si parla di: Lecce Giampaolo Allenatore Area

Giampaolo: “Col Torino partita cruciale. Farò di tutto per salvare il Lecce” - pressante dalle ultime prestazioni. Giampaolo è determinato: “Farò di tutto per salvare il Lecce”, ripetendo l’importanza di affrontare il Torino con lucidità e resilienza.

Approfondimenti da altre fonti

Giampaolo non è più l’allenatore del Lecce. L’area tecnica ha sciolto le riserve; Lecce, Giampaolo sempre più lontano, Corvino ha già in mente il prossimo allenatore; Lecce e Giampaolo, il divorzio dietro l'angolo. La lista dei papabili alla panchina giallorossa per la prossim.

Giampaolo non è più l’allenatore del Lecce. L’area tecnica ha sciolto le riserve - In una nota del club salentino la comunicazione dell’interruzione del rapporto contrattuale che prevedeva il rinnovo automatico in caso di permanenza in serie A.

Il Lecce ha interrotto il rapporto professionale con Giampaolo - Lo ha comunicato la stessa società salentina mediante un comunicato ufficiale: "L'U.

Lecce, ora è ufficiale: mister Giampaolo non allenerà più i giallorossi - Lecce ha comunicato in una nota stampa di aver interrotto, oggi 10 giugno, il rapporto contrattuale con il mister Marco Giampaolo, a cui "va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con g ...