Giallo di Villa Pamphili le vittime sono madre e figlia

Nel suggestivo scenario di Villa Pamphili si cela un enigma avvolto nel mistero: madre e figlia trovate senza vita nel parco romano. La conferma delle analisi del DNA ha chiarito l’identità delle vittime, lasciando aperte molte domande sulla tragica vicenda. Un caso che scuote la capitale e invita a riflettere sulla fragile sicurezza delle nostre oasi di pace. Il mistero continua a svelarsi, ma ancora molti dettagli restano nascosti.

La donna e la bimba trovate morte sabato pomeriggio nel parco romano di Villa Pamphili sono madre e figlia. La conferma è arrivata dalle analisi del DNA effettuate sulle due vittime. Servizio di Caterina Dall’Olio. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giallo di Villa Pamphili, le vittime sono madre e figlia

