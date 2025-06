Gerry Scotti mette tutti d’accordo Scegliamo voci credibili vicine alle persone | l’ultima stoccata del Comune di Riccione a Linus

Riccione sceglie Gerry Scotti come volto di punta per l’estate 2025, segnando così una svolta fresca e coinvolgente nel panorama dell’intrattenimento locale. La città intende mettere tutti d’accordo, puntando su voci credibili e vicine alle persone, lasciando alle spalle il passato con Linus e “Deejay on stage”. Un investimento sulla simpatia e l’affidabilità di Scotti, simbolo di un’estate all’insegna del divertimento e della qualità.

Il Comune di Riccione apre il nuovo capitolo sul versante dell’intrattenimento estivo dopo aver chiuso le porte a Linus e il suo “Deejay on stage”, ripartendo da Gerry Scotti, scelto come testimonial. L’amministrazione comunale ha spiegato: “È Gerry Scotti il volto dei nuovi contenuti di promozione turistica di Riccione per l’estate 2025. Tra i conduttori più amati della televisione italiana, simbolo di calore, affidabilità e simpatia, ‘Lo Zio Gerry’ è stato scelto per raccontare l’estate nella Perla verde dell’Adriatico, dando voce a una città che fa dell’accoglienza e della spontaneità i suoi tratti distintivi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gerry Scotti mette tutti d’accordo. Scegliamo voci credibili, vicine alle persone”: l’ultima stoccata del Comune di Riccione a Linus

In questa notizia si parla di: Gerry Scotti Riccione Comune

Mediaset rinnova con Gerry Scotti e annuncia nuovi progetti per Canale 5 - Mediaset ha ufficializzato il rinnovo della collaborazione con Gerry Scotti, consolidando una partnership di successo nel panorama televisivo italiano.

Riccione, esce Linus, entra Gerry Scotti. Il Comune “Scegliamo voci credibili, vicine alle persone” Partecipa alla discussione

Pazzi Per Gerry Scotti Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Riccione, dopo l'addio di Linus il Comune punta tutto su Gerry Scotti: «Scegliamo voci credibili, vicine alle persone»; “Gerry Scotti mette tutti d’accordo. Scegliamo voci credibili, vicine alle persone”:…; Riccione, esce Linus, entra Gerry Scotti. Il Comune: “Scegliamo voci credibili” VIDEO.

Riccione, dopo l'addio di Linus il Comune punta tutto su Gerry Scotti: «Scegliamo voci credibili, vicine alle persone» - Dopo le polemiche tra l'amministrazione comunale e il direttore di Radio Deejay, sarà il noto conduttore di Mediaset il volto dei nuovi contenuti di promozione turistica del Comune romagnolo per l’est ...

Riccione, esce Linus, entra Gerry Scotti. Il Comune “Scegliamo voci credibili, vicine alle persone” - Ecco il volto dei nuovi contenuti di promozione turistica di Riccione per l’estate 2025.

È Gerry Scotti il volto dei nuovi contenuti di promozione turistica di Riccione - Chiusa la stagione di Linus e Deejay, è Gerry Scotti il volto dei nuovi contenuti di promozione turistica di Riccione per l’estate 2025.