Genova Mattarella sulla Vespucci | Ha portato l’Italia nel mondo

La nave scuola Vespucci, simbolo di eccellenza e tradizione, ha attraversato gli oceani portando l’Italia nel cuore del mondo. Il passaggio di Capo Horn, tra i momenti più intensi, testimonia la maestria dei nostri marinai e l’impegno di una nave che rappresenta un patrimonio di storia e prestigio per la nostra nazione. Un’impresa che continua a ispirare orgoglio e ammirazione.

“La Vespucci ha portato l’Italia in giro per il mondo, portando un grande contributo al prestigio del nostro Paese e alla storia della Marina. Credo che il passaggio di Capo Horn sia stato il momento più emozionante, anche se è difficile dimenticare tanti passaggi che la nave ha fatto in questi due anni. È stato un capolavoro di maestria di navigazione, immagino la fatica in quelle ore, ma anche l’emozione e il coinvolgimento, la condivisione della consapevolezza di quanto veniva fatto”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, salutando l’equipaggio a bordo della nave Amerigo Vespucci della Marina militare, nella sua ultima tappa del tour mondiale, nel porto di Genova. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Genova, Mattarella sulla Vespucci: “Ha portato l’Italia nel mondo”

In questa notizia si parla di: Vespucci Portato Italia Mondo

Marina,Mattarella: orgoglio,Vespucci ha portato Italia in giro nel mondo - La nave Vespucci, simbolo di eccellenza e orgoglio nazionale, ha attraversato gli oceani portando l’Italia in giro per il mondo.

Bentornata a #Genova, #NaveVespucci! Là dove tutto ebbe inizio il 1 luglio 2023, un’impresa durata due anni che ha portato la nave a solcare i mari da un continente all’altro, in uno storico Tour Mondiale, raccontando l’Italia al mondo. #IlGrandeEquipaggio #I Partecipa alla discussione

"Dietro ogni rotta tracciata, ci sono competenza, passione e sacrificio. Oggi, nella #GiornataDellaMarina, ringraziamo i nostri professionisti del mare e celebriamo il ritorno "a casa" di nave #Vespucci, al termine di un #TourMondiale straordinario: un viaggio ch Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Genova, Mattarella sulla Vespucci: Ha portato l'Italia nel mondo; Marina, Mattarella: Vespucci motivo di orgoglio, ha portato Italia nel mondo -; Mattarella a Genova, “Il Vespucci ha portato il nostro Paese in giro per il mondo”.

Mattarella: orgoglio Vespucci, ha portato l'Italia in giro nel mondo - La nave Vespucci "è motivo di orgoglio per tutti e non solo per la Marina" perché "ha portato l'Italia in giro per il mondo".

Mattarella sulla Amerigo Vespucci: «Ha portato l'Italia nel mondo, dando un grande prestigio al nostro Paese» VIDEO - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, salutando l'equipaggio a bordo della nave Amerigo Vespucci della Marina militare, nella sua ultima tappa del tour mondiale, nel porto di ...

Mattarella a Genova, “Il Vespucci ha portato il nostro Paese in giro per il mondo” - Il presidente della Repubblica e il ministro della Difesa Crosetto al rientro in Italia della nave scuola della Marina militare dopo due anni di navigazione ...