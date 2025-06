Genova Gioca a Sestri Ponente con giochi di ruolo e da tavolo tornei e laboratori creativi

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Sestri Ponente, dove il divertimento si trasforma in magia! Sabato 14 e domenica 15 giugno, "Genova Gioca" torna con giochi di ruolo, tornei da tavolo e laboratori creativi, offrendoti un’esperienza coinvolgente nel cuore della città. Non perdere questa occasione unica di immergerti nel mondo dei giochi e di condividere momenti di svago con amici e familiari. Appuntamento in piazza dei...

Un weekend all'insegna del gioco a Sestri Ponente, in occasione del ritorno di “Genova Gioca” sabato 14 e domenica 15 giugno: dagli organizzatori del Genova Comics & Games, ecco due giorni immersi in un mondo di divertimento e svago, dove il gioco diventa protagonista. Appuntamento in piazza dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - “Genova Gioca” a Sestri Ponente con giochi di ruolo e da tavolo, tornei e laboratori creativi

In questa notizia si parla di: genova - gioca - sestri - ponente

Non perdere l'appuntamento di Gioca Genova 14/15 giugno in Piazza dei Micone!!! Cerca il cuore di Sestri mon Amour CIV Sestri Ponente nelle vetrine, nei negozi aderenti trovi la carta Disney in regalo per te (fino ad esaurimento scorte)!!! Partecipa alla discussione

Le uscite Hishi publishing di giugno: -Relife 4 - Bocchi the rock 6 - Bokurano - il nostro gioco 2 - Berserk of gluttony 6 ? Per informazioni, scriveteci in privato o chiamateci al numero sottostante! Via Guido Sette 29-31r, Genova Sestri Ponente ? 375 588 Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

“Genova Gioca” a Sestri Ponente con giochi di ruolo e da tavolo, tornei e laboratori creativi; Genova Comics & Games 2024 a Sestri Ponente: fumetti, cosplay e giochi di ruolo; A Sestri Ponente la 29ma festa del volontariato.

Incubo in stazione, studentessa di 14 anni aggredita a Sestri Ponente da un gruppo di bulle - La ragazza è stata spintonata e cadendo a terra ha battuto la testa sul marciapiede.

Genova, il Festival delle Periferie di Sestri Ponente celebra la storica band punk Klasse Kriminale - Da venerdì 13 a domenica 15 giugno a Sestri Ponente tre giorni di musica con un mare di band.