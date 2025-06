Genova condannati a oltre sei anni i due pallanuotisti accusati di stupro di gruppo e revenge porn

A Genova, giustizia ha fatto luce su un grave episodio di violenza: i due pallanuotisti condannati a oltre sei anni di carcere per stupro di gruppo e revenge porn, dopo una battaglia legale intensa. La sentenza riconosce la gravità delle accuse e più vittime sono state risarcite con provvisionale. Una vittoria importante per chi lotta contro la violenza e la diffusa mancanza di rispetto.

La procura aveva chiesto una pena di 8 anni. Risarcite con una provvisionale la ragazza vittima di violenza e un'altra che era stata filmata a sua insaputa Il tribunale di Genova ha condannato a 6 anni e 6 mesi e 6 anni e 2 mesi di reclusione Tommaso Baldineti e Marco Nebbia, i due pallanuoti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, condannati a oltre sei anni i due pallanuotisti accusati di stupro di gruppo e revenge porn

