Genitori rancorosi e legami affettivi sempre più fragili

I legami familiari stanno vivendo una crisi profonda, amplificata dalle tensioni sociali e dalla violenza che permeano la nostra società. L’avvocato Luca Iannaccone sottolinea come le separazioni siano sempre più conflittuali, mettendo a rischio il benessere dei minori e rendendo necessarie misure di tutela. In un contesto così complesso, è fondamentale promuovere un dialogo costruttivo e ritrovare il valore dell’affetto familiare, affinché la famiglia non diventi il rifugio di rancore ma un vero luogo di crescita.

"Le tensioni sociali e la violenza dilagante a cui assistiamo si riverberano anche tra le mura domestiche", ci dice l'avvocato Luca Iannaccone. "Crescono le separazioni conflittuali e nei casi più gravi diviene necessario, anche attraverso l'intervento dei Servizi sociali, tutelare i minori. Le persone e di conseguenza i genitori, sono spesso rancorosi, cresce l'animosità, e la famiglia diviene il luogo in cui questi atteggiamenti si amplificano. Lo stesso Tribunale e il Comune di Rimini hanno rinnovato (2023) un Protocollo di intervento per affrontare la gravità di determinate situazioni". La coppia finisce per divenire lo specchio dei tempi.

In questa notizia si parla di: Genitori Rancorosi Legami Affettivi

