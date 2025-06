gene gnocchi a tutto campo ecco le interviste spettacolo

Siamo davvero molto entusiasti di annunciare un’estate ricca di ospiti straordinari e momenti indimenticabili al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza. Anche nel 2025, Gene Gnocchi torna a sorprendere con le sue interviste a tutto campo nell’aperitivo più atteso dell’estate. Non perdete l’appuntamento: ogni giovedì di luglio, un cast stellare vi aspetta per scoprire storie e risate live. La stagione promette emozioni irripetibili, quindi…

Torna l'appuntamento anche per l'estate 2025 con le interviste dell' AperiGene, sempre di scena al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza (via Baccarini), in calendario in ciascuno dei giovedì di luglio. Gli ospiti sono stati resi noti ieri: nell'ordine, saliranno sul palco del Mic Benedetta Parodi e Fabio Caressa, seguiti poi nelle altre serate da Stefano Bollani, Carlo Conti, Valeria Marini e Adriano Panatta. "Siamo davvero molto felici di questa nuova edizione – spiega il comico originario di Fidenza, ma da anni faentino d'adozione –. Credo che quello di quest'anno sia un programma davvero variegato".