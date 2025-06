GdF sequestra cocaina per 2,5 milioni euro arrestato albanese

Maxi operazione antidroga da parte della guardia di finanza di Perugia che ha sequestrato circa 25 chili di cocaina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - GdF sequestra cocaina per 2,5 milioni euro, arrestato albanese

In questa notizia si parla di: Cocaina Sequestra Milioni Euro

La Polizia di Stato a Reggio Emilia ha sequestrato oltre 67 chili di droga tra hashish, cocaina e marijuana. Lo stupefacente era nascosto in un’abitazione usata come base logistica per rifornire le piazze di spaccio di Reggio Emilia e Modena. Al termine dell’op Partecipa alla discussione

All’Aeroporto di #Milano Linate, #ADMgov e @GDF hanno sequestrato oltre 2,6 kg di cocaina purissima nel corso di due operazioni. Arrestati i trafficanti. https://adm.gov.it/portale/documents/20182/220681511/CS_20250604+-+Sequestro+cocaina+Linate.pdf/ Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Guardia di finanza sequestra cocaina per 2,5 milioni euro; Blitz finanza, maxi sequestro di 25 chili di cocaina dal valore di 2 milioni, un arresto; Condannati in 25 nel processo sulla droga al porto di Gioia Tauro. Oltre 4 tonnellate di cocaina sequestrate per un valore di 800 milioni di euro..

Guardia di finanza sequestra cocaina per 2,5 milioni euro - Maxi operazione antidroga da parte della guardia di finanza di Perugia che ha sequestrato circa 25 chili di cocaina.

Chili di cocaina nascosta sotto i sedili dell’auto: come è stata scoperta la droga dai finanzieri - Perugia, 10 giugno 2025 – Maxi operazione antidroga da parte della guardia di finanza di Perugia che ha sequestrato circa 25 chili di cocaina.

Maxi sequestro a Perugia di 25 Kg di cocaina dal valore di 2,5 milioni - La Guardia di Finanza di Perugia ha sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e arrestato un uomo sospettato di essere coinvolto in un vasto traffico di droga ...