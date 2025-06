Gb sanziona due ministri israeliani dell' ultradestra

Il governo britannico di Keir Starmer ha annunciato sanzioni contro due ministri israeliani dell'ultradestra, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, per la loro responsabilità nell'escalation in Gaza e nelle colonie della Cisgiordania. Questa decisione segna un passo deciso nella risposta internazionale alle tensioni mediorientali, condivisa con alleati come Canada, Australia e Nuova Zelanda. Una mossa che potrebbe influenzare gli equilibri diplomatici e le future strategie di pace nella regione.

Il governo britannico di Keir Starmer ha deciso di sanzionare due ministri israeliani d'ultradestra del governo di Benymin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, in relazione alla recente nuova escalation nella Striscia di Gaza palestinese e per i progetti di espansione delle colonie in Cisgiordania. Lo anticipano i media del Regno, precisando che le sanzioni sono condivise assieme a tre alleati: Canada, Australia e Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gb sanziona due ministri israeliani dell'ultradestra

Ne parlano su altre fonti

Gb sanziona due ministri israeliani dell'ultradestra; Gb sanziona due ministri israeliani dell'ultradestra; Da Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda sanzioni contro i ministri israeliani Ben-Gvir e Smotrich.

Gb sanziona due ministri israeliani dell'ultradestra - Il governo britannico di Keir Starmer ha deciso di sanzionare due ministri israeliani d'ultradestra del governo di Benymin Netanyahu, Itamar Ben-

L’ultradestra contro il piano Witkoff. Netanyahu la rassicura con le colonie - Israele (Internazionale) Mentre ieri pomeriggio naufragava il tentativo del presidente dei Democratici (Laburisti + Meretz), Yair Golan, di convincere i leader centristi Yair Lapid e Benny Gantz a for ...

Ministri ultradestra Israele attaccano: 'Togliere cibo e luce a Gaza' - Israele deve "soffocare Hamas, costringerla ad arrendersi e restituire tutti i nostri ostaggi.