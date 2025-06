Gazzetta dello Sport | Napoli United

La corte dell’Arabia Saudita può attendere: Victor Osimhen sceglie di rimanere in Europa, rifiutando un’offerta da 40 milioni netti a stagione. Il centravanti del Napoli, desideroso di confrontarsi ancora con il grande calcio e di sognare la Premier League, conferma il suo impegno e la sua ambizione di continuare a brillare sui palcoscenici internazionali. La sua decisione rafforza il legame con il Napoli e infiamma i desideri dei tifosi italiani.

"> La corte dell’Arabia Saudita può attendere. Almeno per ora. Victor Osimhen, nonostante la tentazione di un triennale da 40 milioni netti a stagione, ha deciso di rifiutare l’offerta dell’Al Hilal, confermando il suo desiderio di restare in Europa e misurarsi ancora con il grande calcio. Il nigeriano si sente ancora protagonista a livello internazionale e sogna, più che mai, la Premier League. Come riporta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il rifiuto di Osimhen ha colto di sorpresa anche il Napoli, che aveva già incassato la disponibilità dell’Al Hilal a pagare per intero la clausola da 75 milioni di euro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli United”

In questa notizia si parla di: Gazzetta Sport Napoli United

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Bologna è più di una coppa” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 13 maggio 2025, celebra Milan-Bologna, un incontro che va oltre il semplice match.

Buongiorno, le prime pagine sportive di oggi #9giugno: "Ranieri d'Italia", "Luciao", "Allo sbando!" Partecipa alla discussione

Buongiorno giallorossi: ecco le prime pagine di oggi dei quotidiani sportivi ? #ASRoma #RomanewsEU Partecipa alla discussione

Garnacho, assalto Napoli: offerta di 50 milioni allo United. E tra i due club è battaglia per Dorgu; Napoli, per il post Kvara il sogno è Garnacho: lui apre, ma lo United vuole 80 milioni; Zola: «McTominay? Voglio pensare che allo United l'abbiano venduto per motivi di fair-play finanziario.

Gazzetta dello Sport: “Napoli United” - Victor Osimhen, nonostante la tentazione di un triennale da 40 milioni netti a stagione, ha deciso di rifiutare l’offerta dell’Al Hilal, con ...

Frenata Napoli-Garnacho! Gazzetta: nessun nuovo incontro con il Manchester United, c'è distanza - Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i summit degli ultimi giorni tra Napoli e Manchester United non hanno portato alla fumata bianca: "L’offerta per Alejandro Garnacho non convince lo United.

No del Napoli allo United per Koulibaly: 30 milioni non bastano - E dire che quei 30, unitamente ai 22 circa che il Napoli risparmierebbe per i due anni di contratto che il senegalese ha ancora con il club azzurro (è il più ...