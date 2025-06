Gazzetta dello Sport | Il Napoli a caccia di dieci rinforzi per completare la rivoluzione

Il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina di successo, puntando su una vera e propria rivoluzione. Con trentiquattro presenze da titolare in Serie A e un ruolo fondamentale anche in Nazionale, Giovanni Di Lorenzo rappresenta il cuore della squadra. Tuttavia, con la stella napoletana che si avvicina ai 33 anni e un’altra lunga stagione alle porte, il club si sta muovendo per rinforzare la rosa con dieci acquisti strategici. La sfida è aperta: il futuro si costruisce oggi.

Trentaquattro partite da titolare in Serie A, dieci in Nazionale, quasi 3500 minuti stagionali tra campionato e coppe. A Giovanni Di Lorenzo, simbolo e capitano del Napoli, nulla si può rimproverare. Ma a 32 anni, con un'altra stagione da 47 partite all'orizzonte, anche il "ferro" va gestito. Ecco perché, come riporta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli si è attivato per trovargli un vice, un'alternativa affidabile per la fascia destra. Nel piano della rivoluzione voluta da Antonio Conte, sono almeno dieci gli innesti previsti, e tra questi c'è anche un terzino destro di ruolo, giovane, pronto e con esperienza.

