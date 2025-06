Gaza rimpatriati da Israele gli attivisti della nave umanitaria di Freedom Flotilla | Greta Thunberg | Rapiti in acque internazionali

In un contesto di crescente tensione nel Mediterraneo, la vicenda degli attivisti della Freedom Flotilla, tra cui figure note come Greta Thunberg, cattura l’attenzione internazionale. Dopo essere stati rimpatriati da Israele e detenuti in acque internazionali, otto su dodici hanno rifiutato l’espulsione, affrontando ora un procedimento giudiziario. Un caso che evidenzia le complesse sfide diplomatiche e umanitarie in gioco, e che potrebbe avere ripercussioni sulla libertà di protesta e sulla tutela dei diritti umani.

Otto su dodici tra gli attivisti hanno rifiutato l'espulsione. Ora si trovano in stato di detenzione e il loro caso sarà esaminato dalle autorità israeliane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, rimpatriati da Israele gli attivisti della nave umanitaria di Freedom Flotilla | Greta Thunberg: "Rapiti in acque internazionali"

In questa notizia si parla di: Attivisti Gaza Rimpatriati Israele

