Gaza rimpatriati da Israele gli attivisti della nave umanitaria di Freedom Flotilla | Greta Thunberg in volo verso la Svezia

La situazione a Gaza si fa sempre più complessa: attivisti della Freedom Flotilla rimpatriati da Israele, tra cui Greta Thunberg diretta in Svezia, mentre i francesi coinvolti resistono all'espulsione. Solo uno ha accettato di tornare, gli altri cinque si oppongono e rischiano una forzata espulsione. Un quadro di tensione e determinazione che mette in evidenza le sfide diplomatiche e umanitarie del momento.

Tra i francesi solo uno ha accettato di rientrare, mentre gli altri cinque hanno rifiutato l'espulsione e "saranno sottoposti a un procedimento di espulsione forzata", ha detto il ministro degli Esteri francese.

La Marina israeliana ferma la "Madleen": gli attivisti partiti da Catania e diretti a Gaza saranno rimpatriati - La situazione nel Mediterraneo si intensifica: la marina israeliana ha fermato la nave Madleen, partita da Catania con attivisti, tra cui Greta Thunberg, diretti a Gaza.

Israele ha fatto sapere che gli attivisti a bordo della Madleen sono stati “Scorteti al porto di Ashdod, visitati e rifocillati”. Gli aiuti umanitari trasportati dall’imbarcazione saranno consegnati a Gaza tramite i canali umanitari operativi. Gli attivisti verrano rimpatriati - Partecipa alla discussione

#Israele assalta la nave Madleen diretta a Gaza, arrestati gli attivisti, saranno rimpatriati https://glistatigenerali.com/attualita/diritti/israele-assalta-la-nave-madleen-diretta-a-gaza-arrestati-i-volontari/… @GretaThunberg @RimaHas #GretaThunberg Partecipa alla discussione

