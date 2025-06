Gaza non solo Genova | altri porti si oppongono a navi israeliane

La tensione nei porti italiani cresce, con Genova in prima linea e altri scali che si uniscono alla protesta contro le operazioni delle navi israeliane a Gaza. La solidarietà si amplia, riflettendo un malumore diffuso e un richiamo all’attenzione internazionale. Mentre la situazione nella Striscia si intensifica, i porti italiani diventano simbolo di un dissenso crescente e di un impegno civile senza precedenti.

In Italia si allarga la protesta nei porti contro Israele per quanto sta accadendo a Gaza. Capofila della protesta Genova. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Gaza, non solo Genova: altri porti si oppongono a navi israeliane

In questa notizia si parla di: gaza - genova - porti - oppongono

Comunali: Tajani a Genova, il Pd, "Dimentica Gaza" - Oggi alle 17.30, a Genova, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, parteciperĂ a un incontro a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gaza, non solo Genova: altri porti si oppongono a navi israeliane; I portuali di Genova si oppongono all'invio di armi ai fronti di guerra. Domani alle 15 un presidio per impedire un nuovo carico di mitragliatrici e munizioni.

Presidio a Genova contro il traffico di armi nei porti: le foto della protesta - All'alba, manifestazione a Ponte Etiopia per l'arrivo della nave Contahip Era, che avrebbe dovuto trasportare armamenti destinati a Israele, da utilizzare nel ...

Genova, presidio a varco Etiopia contro il traffico di armi nei porti - La nave Contahip Era avrebbe dovuto trasportare armamenti destinati a Israele, da utilizzare nel conflitto a Gaza ...

A Genova in mille sfilano per Gaza: “Solidarietà concreta per i diritti dei palestinesi” - questi giorni ancora lontana e i bombardamenti israeliani su Gaza in corso, era sceso in piazza insieme ai portuali del Calp ...