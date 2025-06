Gaza l' appello dell' allenatore del Manchester City Guardiola | I prossimi bambini a morire saranno i nostri rifiutiamoci di tacere - VIDEO

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha rivolto un appello appassionato e commovente sulla crisi a Gaza, invitando a non tacere di fronte alle ingiustizie. Dopo aver ricevuto la laurea honoris causa dall'Università di Manchester, il suo discorso si è trasformato in un invito all'azione, ricordandoci che i prossimi bambini a morire potrebbero essere i nostri. È tempo di ascoltare e reagire, perché la pace dipende da tutti noi.

Il discorso del tecnico catalano dopo il conferimento della laurea honoris causa L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola è stato accolto alla Whitworth Hall dove ha ricevuto la laurea honoris causa dal rettore dell'Università di Manchester, Nazir Afzal. Un riconoscimento conferito al t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, l'appello dell'allenatore del Manchester City Guardiola: "I prossimi bambini a morire saranno i nostri, rifiutiamoci di tacere" - VIDEO

"È così doloroso ciò che vediamo a Gaza. Voglio essere chiaro: non si tratta di ideologia, di avere ragione o torto. È solo amore per la vita, avere cura del tuo vicino" ha detto ieri Pep #Guardiola, allenatore del Manchester City. Partecipa alla discussione

