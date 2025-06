Gaza l’appello dei genitori | Non si può restare in silenzio fermare la strage

Gaza ci chiama, e il cuore dei genitori non può tacere di fronte a una tragedia così vasta e inaccettabile. In un appello forte e condiviso, i genitori del Liceo "U. Dini" di Pisa chiedono con urgenza un intervento deciso: fermare la strage e aprire un varco a un futuro di pace. È il momento di agire, perché silenzio e indifferenza non sono più opzioni.

Pisa, 10 giugno 2025 – “ Non si può restare in silenzio ”. Con queste parole si apre l’appello sottoscritto da un gruppo di genitori dei Consigli di Istituto e del Coordinamento Genitori (Co.Ge.) del Liceo scientifico "U.Dini" di Pisa che intervengono pubblicamente sulla situazione in Medio Oriente, chiedendo con forza “un radicale ed immediato cessate il fuoco” e una presa di posizione chiara delle istituzioni democratiche, a partire dall’Unione europea e dall’Italia. “Non è possibile giustificare in alcun modo lo sterminio di uomini, donne e bambini inermi – si legge nel testo – né la distruzione di case, scuole, università, luoghi di culto e ospedali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gaza, l’appello dei genitori: "Non si può restare in silenzio, fermare la strage"

