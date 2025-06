Gaza Greta Thunberg contro Israele | Siamo stati attaccati e rapiti

Greta Thunberg, voce globale per il clima e i diritti umani, si trova al centro di un intenso incidente diplomatico dopo l’arresto da parte di Israele durante la missione sulla Freedom Flotilla. Arrivata all’aeroporto di Parigi, ha denunciato una situazione “caotica e incerta” durante la detenzione, chiedendo il rilascio degli attivisti arrestati. Ora, con il cuore rivolto a Gaza, Thunberg si prepara a proseguire il suo impegno, determinata a far valere le sue ragioni e le voci di chi non può parlare.

Greta Thunberg ha chiesto il rilascio degli altri attivisti arrestati da Israele a bordo della Freedom Flotilla. All’arrivo all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, Thunberg ha descritto una situazione “piuttosto caotica e incerta” durante la detenzione. Martedì Israele ha espulso l’attivista svedese, il giorno dopo che la nave diretta a Gaza su cui si trovava è stata sequestrata dall’esercito israeliano. Thunberg è partita con un volo per la Francia e poi si è diretta verso la Svezia, secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri in un post su X. Parlando con i giornalisti, ha affermato che le condizioni che hanno dovuto affrontare “non sono assolutamente nulla in confronto a ciò che stanno vivendo le persone in Palestina e in particolare a Gaza in questo momento”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Greta Thunberg contro Israele: “Siamo stati attaccati e rapiti”

