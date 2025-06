Gaza | benissimo la piazza ma le ambiguità restano serve un riconoscimento e una condanna chiara del genocidio dei palestinesi

In un momento di grande sofferenza e confusione, è fondamentale distinguere tra solidarietà e ambiguità. La piazza ha mostrato il meglio di noi, ma resta urgente una condanna chiara e decisa del genocidio dei palestinesi. Solo riconoscendo le vittime e condannando i crimini si può preservare il senso di umanità che ci lega tutti. È tempo di agire con coerenza e coraggio, per non perdere mai di vista i valori fondamentali che ci definiscono.

Quando la vittima diventa carnefice, si perde il senso, il significato della nostra umanità. È certamente un bene. Finalmente noi cittadini abbiamo potuto sfilare per le strade e ci siamo sentiti accomunati da valori condivisi, fosse solo la pietà per la sofferenza di un popolo, per il martir. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza: benissimo la piazza ma le ambiguità restano, serve un riconoscimento e una condanna chiara del genocidio dei palestinesi

Approfondimenti da altre fonti

Schlein: 'Il governo tace, noi in piazza con i palestinesi per Gaza. Nessun rischio di antisemitismo' - video; Schlein: “Meloni vuole intestarsi il fallimento del referendum. Se cade la destra, noi siamo pronti”; Gaza, i riformisti dem vanno da Renzi-Calenda.