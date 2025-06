Gattuso Italia primi contatti con la FIGC! È il nome in pole per il post Spalletti | dialogo aperto Le ultimissime

Mentre il futuro della nazionale italiana si fa sempre più incerto, spunta Gattuso come principale candidato per succedere a Spalletti. I primi contatti con la FIGC sembrano confermare l’interesse verso l’ex calciatore, in un momento di grande fermento e dialogo aperto. La sua esperienza e carisma potrebbero rappresentare la svolta tanto attesa: l’Italia è pronta a scrivere un nuovo capitolo? Restate con noi per scoprire gli ultimi sviluppi.

Gattuso Italia, primi contatti con la FIGC per l'ex calciatore: cosa filtra sul possibile sostituto di Spalletti. Clamoroso quello che sta accadendo nelle ultime ore per il post Spalletti. Dopo il no di Ranieri, la FIGC ha sondato diversi nomi ma tra questi quello di Gattuso sarebbe il più concreto. Secondo quanto riportato da Di Marzio su X, ci sarebbero stati i primi contatti con l'ex centrocampista della Nazionale. PAROLE – «Primi contatti tra Gattuso e la FIGC: il dialogo è aperto».

Al post di Acerbi contro Spalletti c’è il like di Mancini. La Figc può ancora deferire il difensore (Ordine) - Il "like" di Roberto Mancini al post di Acerbi contro Spalletti non è solo un gesto casuale, ma segna un'alleanza in un panorama calcistico sempre più polarizzato.

No, dai, é una barzelletta, non può essere vero. Cacciano #Spalletti, #Ranieri si defila (giustamente), ecco allora che puntano tutto sul palmarès incredibile di #Gattuso. Poi uno non deve parlare di @FIGC allo sbando. #Nazionale #Gravina Partecipa alla discussione

#Nazionale, #Luciano Spalletti non è più il commissario tecnico dell'#Italia, fatale la sconfitta 3 a 0 contro la Norvegia. Il tecnico di Certaldo ha comunicato di essere stato sollevato dall'incarico dal presidente #FIGC, #Gravina. I candidati per la panchina azzu Partecipa alla discussione

