Gattuso in pole per la Nazionale dopo il no di Ranieri

Dopo il no di Ranieri, Gattuso si trova ora in pole position per la panchina azzurra, alimentando speranze e dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori. La scelta di Ranieri di dedicarsi esclusivamente alla Roma ha aperto un nuovo scenario, lasciando spazio a una possibile svolta nelle strategie della Nazionale. Riuscirà Gattuso a conquistare questa chiamata e scrivere un nuovo capitolo della sua carriera?

AGI - Il suo improvviso 'non me la sento', ha fatto saltare di nuovo i piani: Ranieri ha scelto di dedicarsi solo alla Roma, al suo nuovo ruolo da consulente dei Friedkin, da senior advisor che ha già messo la sua impronta portando a Trigoria Gian Piero Gasperini. Il problema adesso è di Gabriele Gravina e di tutto il suo entourage. Due anni fa, nell'agosto del 2023, una situazione simile si presentò per le improvvise dimissioni di Roberto Mancini, adesso è diverso. Spalletti esonerato, si cerca un nuovo ct. Luciano Spalletti è stato esonerato, a settembre si riprende il cammino verso i Mondiali del 2026 e il nuovo CT, come sempre, non avrà tempo per trasmettere chissà quali idee di calcio.

Ranieri rinuncia alla Nazionale dopo l'esonero di Spalletti: "Resto a disposizione della Roma", ipotesi Pioli, Cannavaro, Gattuso o Mancini - Claudio Ranieri, dopo l'esonero di Spalletti, ha scelto di rinunciare alla Nazionale e di rimanere fedele alla Roma, sua vera passione.

Crisi Nazionale: Spalletti esonerato, Ranieri out dalla corsa, Gattuso in pole position #Nazionale #Italia #Spalletti #Ranieri #Gravina #FIGC #Gattuso #DeRossi #Mondiali #Norvegia

La Federazione Italiana sta valutando i profili di De Rossi, Cannavaro e Gattuso per la panchina della nazionale! L'ultimo nome, quello di Gennaro Gattuso, pare essere in pole position per sedersi sulla panchina azzurra per il prossimo futuro!

