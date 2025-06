Gasp prima volta da ex a Bergamo al Gala dell’Accademia dello Sport | Qui un affetto che non dimenticherò mai

Gasp, alla sua prima visita da ex a Bergamo in occasione del Gala dell'Accademia dello Sport, ha dimostrato ancora una volta il suo affetto sincero per la città. Nonostante l’attesa della firma con la Roma, ha mantenuto la promessa fatta a Giovanni Licini, partecipando con entusiasmo a una serata di solidarietà e passione. Un gesto che testimonia quanto il cuore di Gasp rimanga legato a Bergamo, dove tutto è cominciato...

Aveva dato la sua parola a Giovanni Licini, fondatore dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà, e non ha mancato di tenerle fede: lunedì sera, in occasione della cena di Gala dell’associazione solidale, Gian Piero Gasperini ha voluto esserci a tutti i costi. A tre giorni di distanza dall’ufficialità del suo passaggio alla Roma, notizia che ormai attendeva solo di essere certificata con la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi tre anni, il tecnico piemontese ha già fatto ritorno a Bergamo, per la prima volta da ex. La “sua” Bergamo, quella che l’ha nominato cittadino onorario, l’ha accolto a braccia aperte: nessun rancore, niente musi lunghi o brusii di sottofondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Gasp, prima volta da ex a Bergamo al Gala dell’Accademia dello Sport: “Qui un affetto che non dimenticherò mai”

In questa notizia si parla di: Prima Volta Bergamo Gala

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

Gasp, prima volta da ex a Bergamo al Gala dell’Accademia dello Sport: “Qui un affetto che non dimenticherò mai”; Gasperini e i Golden Vip: il Gala 2025 dell’Accademia dello Sport; Galà del calcio bergamasco, Almanacco e premi lunedì alla Casa del Giovane.

Per la prima volta a Bergamo Le Cirque Top Performers - Arriveranno tra poche settimane e per la prima volta a Bergamo, gli artisti della compagnia Le Cirque Top Performers per presentare il nuovo spettacolo di successo TILT.

Comicon Bergamo, la prima edizione dal 23 al 25 giugno - “Comicon arriva a Bergamo per la prima volta con tutta l’energia di un festival internazionale, presentando un programma ricco di contenuti culturali, artistici e di intrattenimento rivolti a ...

“Tilt”, per la prima volta a Bergamo Le Cirque Top Performers - Arriveranno tra poche settimane e per la prima volta a Bergamo, gli artisti della compagnia Le Cirque Top Performers per presentare il nuovo spettacolo di successo TILT.