Gas naturale in calo a Ttf Amsterdam | futuro luglio a 35 euro per minore domanda cinese

Il mercato del gas naturale resta sotto pressione, con i prezzi a TTF di Amsterdam in calo, spinti dalla diminuzione della domanda cinese. A metà seduta, il contratto di luglio scambia a circa 35,12 euro, livello che non si vedeva dal giugno scorso. La riduzione delle richieste asiatiche favorisce le esportazioni di GNL verso l’Europa, rafforzando le scorte strategiche nazionali e creando nuove opportunità di stabilità energetica per il continente.

Si mantiene in calo poco sopra i 35 euro il gas naturale sulla piazza di Ttf di Amsterdam a metà seduta. I contratti future sul mese di luglio cedono l'1,31% a 35,12 euro, riportando l'orologio indietro allo scorso 2 giugno. A calmierare il prezzo del metano la minor domanda cinese, che facilita le esportazioni di Gnl verso l'Europa, le cui scorte sono giunte al 51,4% a quasi 582,9 TWh. Superano il 63% le scorte italiane a 127,85 TWh mentre quelle tedesche sono al 43,34% a 107,19 TWh. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gas naturale in calo a Ttf Amsterdam: futuro luglio a 35 euro per minore domanda cinese

