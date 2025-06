Garlasco Ris sui passi dell’assassino | drone e laser scanner nella villetta dei Poggi

A quasi diciotto anni dal tragico delitto di Chiara Poggi, Garlasco torna sotto i riflettori con un’indagine all’avanguardia. Tecnologie come drone e laser scanner vengono impiegate dal Ris e dagli investigatori milanesi per svelare nuovi dettagli nella casa dei Poggi, cercando di fare luce su un caso che ha sconvolto la comunità. La tecnologia può davvero riscrivere le tracce di un crimine irrisolto?

(Adnkronos) – La nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi non risparmia la casa di via Pascoli a Garlasco e, anche se sono passati quasi 18 anni dal delitto, gli esperti del Ris e del Nucleo investigativo di Milano varcano la porta della villetta dove il 13 agosto 2007 la ventiseienne è stata uccisa. L'ispezione ordinata . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Garlasco, Ris sui passi dell’assassino: drone e laser scanner nella villetta dei Poggi

In questa notizia si parla di: Garlasco Poggi Passi Assassino

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi.

Garlasco, Ris in villetta Poggi: laser scanner e drone per ricostruire i passi del killer; Caso Garlasco, la timeline del delitto: le mosse dell'assassino nella villetta; Perché si è tornato a parlare del caso Garlasco e cosa è successo negli ultimi 7 giorni.

Garlasco, Ris sui passi dell'assassino: drone e laser scanner nella villetta dei Poggi - La nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi non risparmia la casa di via Pascoli a Garlasco e, anche se sono passati quasi 18 anni dal delitto, gli esperti del Ris e del Nucleo inve ...

Garlasco, Ris nella villetta dei Poggi con droni e scanner per ricostruzione 3D - L'obiettivo dell'approfondimento di indagine è riprodurre in tre dimensioni la casa e ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue.

Garlasco, i Ris a casa Poggi: due mesi per ricostruire la scena del crimine in 3D - Dopo il sopralluogo di oggi con laser, scanner e droni, i carabinieri chiedono ai pm 60 giorni di tempo per effettuare una mappatura completa della villetta e rielaborare la dinamica dell’omicidio all ...