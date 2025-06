Garlasco nuove indagini con droni e laser | si riscrive la scena del delitto di Chiara Poggi

Dopo 18 anni, il caso di Chiara Poggi si riaccende con tecnologie all’avanguardia: droni e laser stanno riscrivendo la scena del delitto a Garlasco. Nuove indagini puntano a svelare retroscena nascosti e buchi nelle ricostruzioni passate. La verità potrebbe emergere tra tracce inedite nella villetta di Via Pascoli, coinvolgendo testimoni e possibili complici. Il mistero si infittisce, e le risposte potrebbero essere più vicine di quanto si immagini...

Il caso riaperto dopo 18 anni. 18 anni dopo emergono retroscena, buchi nelle indagini e nuovi dettagli sul caso Garlasco e sull’omicidio di Chiara Poggi. Ora, per far luce sul mistero alla base della morte della ragazza sono stati coinvolti droni e raggi laser. Si cerca di capire, se nella villetta di Via Pascoli, ci siano tracce di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, in concorso con Alberto Stasi o con altre persone ancora da identificare. La scena verrà completata con l’inserimento delle tracce fisiche e biologiche del massacro, come fossero “figurine” su un plastico investigativo. A condurre le operazioni il RaCIS, il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche. 🔗 Leggi su 361magazine.com