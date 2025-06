Garlasco lo sfogo di Sempio | Preoccupato per i miei genitori non per l’indagine Giovedì ai periti i reperti di casa Poggi per l’incidente probatorio

In questa fase delicata, Andrea Sempio esprime il suo profondo preoccupazione per i suoi genitori, sottolineando che il suo vero pensiero resta loro. Mentre i reperti di casa Poggi vengono analizzati nell’ambito dell’incidente probatorio, si riaccendono le speranze di fare luce su un caso che ancora tiene col fiato sospeso Garlasco. La verità potrebbe emergere da un nuovo filone investigativo che apre scenari inattesi e promettenti.

Giovedì 12 giugno i periti nominati dal gip pavese Daniela Garlaschelli, ritireranno i reperti da analizzare nell’ambito dell’incidente probatorio disposto nella nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, che vede indagato Andrea Sempio, l’amico del fratello della ragazza, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Indagine che sta esplorando un pista alternativa a quella per cui Alberto Stasi ha quasi finito di espiare una pena a 16 anni di carcere. Cosa succede giovedì 12 giugno. Denise Albani, genetista borsista presso il laboratorio di Genetica forense dell’Università Tor Vergata di Roma, e Domenico Marchigiani, perito dattiloscopico, si recheranno di mattina nella caserma dei Carabinieri di via Moscova e nel pomeriggio all’istituto di medicina legale di Pavia. 🔗 Leggi su Open.online

