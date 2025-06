Garlasco l' avvocato Lovati torna sul sogno e il sicario | Bugie di Stasi per non far la fine di Chiara Poggi

Nel mistero di Garlasco, l’avvocato Lovati torna a svelare verità nascoste, sfatando i falsi sospetti e gettando luce sui veri protagonisti del delitto. Con parole dure, denuncia le bugie di Stasi, accusandolo di aver mentito sotto minaccia, e mette in discussione il ruolo del sicario. È un viaggio tra verità e inganni, che potrebbe cambiare tutto. Ma cosa c’è realmente dietro questa intricata vicenda?

Secondo Massimo Lovati nel delitto di Garlasco non ci sarebbe stato concorso tra più assassini: "Stasi ha mentito sotto minaccia", e parla del sicario. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, l'avvocato Lovati torna sul sogno e il sicario: "Bugie di Stasi per non far la fine di Chiara Poggi"

In questa notizia si parla di: Garlasco Lovati Sicario Stasi

Garlasco, la lite Lovati-Taccia: "Non sta né in cielo né in terra" - A Garlasco, la lite Lovati sta assumendo contorni imprevedibili, trasformandosi in un duello acceso tra il pubblico ministero e gli avvocati di difesa.

#Garlasco L'assassino è stato brutale e disordinato, non chirurgico e preparato ma Lovati continua a proporre la ridicola teoria del sicario, dando sempre la colpa a Stasi. A me dà l'idea voglia solo confondere le acque. Non lo vedo più furbo di Angela Taccia. Partecipa alla discussione

Il caso #Garlasco. Al Tg1. A confronto le difese di #Sempio e #Stasi. #Lovati: "Chiara uccisa da un sicario". De Rensis: “Alberto innocente, analisi da rifare". #Tg1 Stefano Fumagalli Partecipa alla discussione

