garlasco la nuova pista investigativa degli inquirenti

Garlasco torna sotto i riflettori con una nuova e intrigante pista investigativa che potrebbe cambiare le sorti di uno dei casi più discussi degli ultimi decenni. Mentre Alberto Stasi sconta la sua condanna, gli inquirenti riaccendono i fari sulla scena del crimine, esplorando l'ipotesi di più di un possibile responsabile. La ricostruzione 3D della scena del delitto apre nuove prospettive e fa sperare in una svolta decisiva. Leggi anche: Garlasco, ...

Una nuova luce viene gettata sul caso irrisolto di Garlasco, a quasi due decenni dall’omicidio di Chiara Poggi. Mentre il condannato Alberto Stasi continua a scontare la sua pena, gli investigatori riaprono il fascicolo per rispondere a una domanda cruciale: ci fu un solo assassino o più di uno? Le recenti indagini hanno ravvivato questo dibattito, culminando in una dettagliata ricostruzione 3D della scena del crimine. Leggi anche: Garlasco, come emerge sull’amico morto di Andrea Sempio Leggi anche: Vittime di Villa Pamphili, la triste scoperta dopo la tragedia La casa di Chiara: tra memoria e indagini. 🔗 Leggi su Tvzap.it